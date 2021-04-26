Стал известен график отключения горячей воды в Москве

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) опубликовала график отключения горячей воды в столице в 2021 году. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Узнать дату отключения горячей воды можно будет, указав адрес дома на портале столичной мэрии, сайте МОЭК и в мобильном приложении «Моя Москва».

«Сегодня в Москве продолжительность отключений не превышает 10 дней при законодательном нормативе 14 дней — это обоснованный срок для проведения работ без потери качества и обеспечения надежности самой большой в стране теплоэнергетической системы», — заявили в компании.

На сайте отмечено, что профилактические работы и связанные с ними отключения горячего водоснабжения начнутся с 11 мая 2021 года. Проведение работ необходимо для подготовки к следующему отопительному сезону, уточняют в организации. Также отмечено, что максимальный срок отключения не превысит 10 календарных дней. За это время специалистами будут проведены профилактические работы на теплосетях и оборудовании системы теплоснабжения.

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