Врио главы Мордовии открыл памятник герою СССР Девятаеву

26 апреля в Торбееве состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Михаилу Петровичу Девятаеву.

В церемонии открытия приняли участие врио главы Мордовии Артём Здунов, Герой России, почётный гражданин Республики Мордовия, лётчик-космонавт Владимир Дежуров, заместитель председателя ДОСААФ России, генерал-майор Николай Стаськов, а также родственники легендарного лётчика.

«Сегодня для всех нас очень значимый день - здесь, в Торбееве, на родине Михаила Петровича Девятаева, мы открываем памятник нашему легендарному земляку, - сказал врио Главы Мордовии. - Девятаев - гордость России. Михаила Петровича уже нет с нами, но многие имели честь быть с ним знакомы, дружили. У меня такой факт в жизни был. Я жил буквально рядом. И школа была подшефная, ходили к нему домой, общались».

«Михаил Петрович очень много времени посвятил именно общению с молодежью. И в Татарстане, и в Мордовии проходили встречи, обмен опытом, рассказы. Сама книга «Побег из ада» многим дала путёвку в жизнь, многие стали летчиками после того, как прочитали это произведение. Но не все так просто было в судьбе Михаила Петровича. И этот памятник олицетворяет справедливость и добро. Живы дети Михаила Петровича - и Александр Михайлович, и Нэлли Михайловна с нами. Они очень помогли воссоздать те исторические события, задокументировать их.

В субботу мы были на премьере показа фильма о Девятаеве. Это, действительно, тоже очень важный момент - мы смогли в художественном образе все это представить, чтобы историческая справедливость восторжествовала. Для нас важно, что такие организации, как Российское военно-историческое общество и руководитель этого общества Владимир Ростиславович Мединский лично занимались этим вопросом, чтобы памятник появился, чтобы мы могли возложить цветы и ещё раз вспомнить нашего героя и земляка. Большое спасибо им за это! Наш земляк многие годы прожил в Татарстане в городе Казань. И сегодня у нас гости из Казани. Я думаю, дружба между нашими регионами продолжится и укрепится. Также хочу выразить слова благодарности ДОСААФ, что они смогли закрепить всё документами. Без их информационного сопровождения тоже бы ничего не состоялось. Спасибо Вам большое!» — отметил Здунов.

Поздравительную телеграмму по случаю открытия памятника жителям республики направил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.