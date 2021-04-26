Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Канцлер Германии Ангела Меркель Канцлер Германии Ангела Меркель

Меркель признала возможность закупки «Спутника V» для Германии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель признала возможность закупки «Спутника V» для Германии, когда российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют в Европейском Союзе, сообщает РИА «Новости».

«Если вакцина «Спутник V» будет утверждена, мы купим ее, пока у нас мало информации для ее одобрения на территории ФРГ», — заявила Меркель на совещании с главами регионов по вопросу вакцинации.

Также канцлер Германии отметила, что ее страна самостоятельно, вне общеевропейских институтов, будет заниматься закупками российской вакцины, а объем этих закупок будет зависеть от того как скорое ее зарегистрирует Европейское агентство по лекарственным средствам.

«Мы также обсуждали вопрос, как обстоит дело с закупкой вакцины «Спутник V». Здесь нет общеевропейского заказа, это значит, что Германия занимается этим самостоятельно. Для нас решающим вопросом в том, будем ли мы ее применять, является, когда будет регистрация Европейского агентства по лекарственным препаратам», — пояснила Меркель.

Главным препятствием для немедленной регистрации в Германии «Спутника V», по мнению Меркель, является дефицит документов и информации по вакцине.

Ранее Меркель назвала нежелательным использование «Спутника V» в ЕС до сертификации.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.