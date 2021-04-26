Россия выразила соболезнования Ираку по погибшим

Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором говорится о выражении соболезнования Ираку по погибшим в пожаре пациентам коронавирусного госпиталя Ибн аль-Хатыб на юго-востоке Багдада.

«Выражаем глубокие соболезнования руководству и народу дружественного Ирака, передаем слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — указано в документе.

Пожар в госпитале Ибн аль-Хатыб, который расположен на юго-востоке иракской столицы, вызвал взрыв кислородного баллона. Глава гражданской обороны Ирака, генерал-майор Кадим Бохан заявил, что пожар вспыхнул на этаже, на котором находится реанимация пульмонологического отделения. По его словам, из больницы были эвакуированы 90 из 120 находящихся там на лечении пациентов.

Ранее стало известно, что пожар в больнице Багдада унес жизни 82 человек. Большинство погибших отравились угарным газом.