Россия доставит «Спутник V» в Индию

Россия поставит вакцину от коронавируса «Спутник V» в Индию на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, пишет «Интерфакс».

«Первая партия приедет в Индию 1 мая», — сказал Дмитриев.

Ранее глава группы, консультирующей премьер-министра Нарендру Моди по вопросам вакцины от коронавируса Винод Пол посоветовал гражданам Индии носить маски и дома, особенно если в семье есть заразившийся коронавирусом.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявлял, что страну накрыл «коронавирусный шторм». В связи с резким ростом числа случаев COVID-19 премьер призвал всех граждан быть осторожными и пройти вакцинацию. В Кремле не исключили помощь Дели в связи с коронавирусом.

В Индии коронавирусом заразились 17,3 млн человек, из которых 195 тыс. скончались. Страна находится на втором месте в мире по распространению коронавируса.