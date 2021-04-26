Эксперт считает, что локдаун в Турции связан с приостановкой полетов РФ

Представитель турецкой туристической отрасли считает, что на решение президента Турции Тайипа Эрдогана о локдауне повлияла приостановка полетов России, сообщает РИА «Новости».

«Туризм в Турции сейчас, по существу, умер полностью. Однако если бы россияне продолжали приезжать к нам, то, возможно, власти не пошли бы на столь радикальный локдаун», — предположил собеседник агентства.

По его словам, местные туристы соблюдают пост и никуда не ездят во время Рамадана, немцы и англичане тоже пока не приезжают. Источник пояснил, что даже если в Турцию приедут украинцы, это ничего не изменит.

Он объяснил, что уход россиян с рынка полностью остановил туристический сектор. Представитель надеется, что к началу сезона пандемия закончится и туризм начнет оживать.

В заключение он уточнил, что по предварительной информации, локдаун не распространится на иностранных туристов, однако «им тоже придется нелегко, когда все в стране будет закрыто».

Ранее власти Турции ввели локдаун с 29 апреля по 17 мая, чтобы препятствовать распространению коронавируса.