Миннауки Бразилии признало вакцину «Спутник V» безопасной

Министерство науки, технологий и инноваций Бразилии признало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» безопасной и одобрило коммерческое производство препарата в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению, Национальная техническая комиссия по биобезопасности (CTNBio) министерства разрешила «коммерческий выпуск вакцины под названием «Гам-КОВИД-ВАК».

Как уточнили в Миннауки, решение приняли после дополнительного запроса лаборатории União Química, которая намерена выпускать этот препарат в Бразилии.

Отмечается, что CTNBio провела анализ данных о биобезопасности «Спутника V», а также методов получения штаммов аденовируса и карт плазмид, составляющих данную вакцину.

Ранее в апреле Верховный суд Бразилии обязал Национальное агентство по надзору за здоровьем (Anvisa) принять решение относительно регистрации «Спутника V» за месяц.

6 апреля президент Бразилии Жаир Болсонару обсудил с главой России Владимиром Путиным регистрацию в республике российской вакцины «Спутник V», а также организацию поставок и производства препарата на территории страны.

28 марта бразильский регулятор приостановил рассмотрение заявки на регистрацию этого российского препарата. По данным регулятора, причиной приостановки стал неполный комплект документов при подаче заявки.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.