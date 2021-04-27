В Канаде три человека погибли при крушении вертолета

В канадском арктическом регионе Нунавут упал вертолет, в результате чего погибли три человека, находившихся на борту, передает телеканал CBC, ссылаясь на власти.

Как стало известно, инцидент произошел неподалеку от деревни Резольют-Бей.

По имеющейся информации, разбившийся вертолет Aerospatial 350B-2 принадлежал авиакомпании Great Slave Helicopters из города Йеллоунайф (канадский регион Северо-Западные территории). Связь с транспортным средством была потеряна в воскресенье, 25 апреля.

Сообщается, что на борту воздушного судна было два члена экипажа и один биолог, который специализируется на дикой природе. Как отмечается, целью поездки было изучение популяции белых медведей в проливе Ланкастер.

Имена погибших не раскрываются. В настоящее время ведется расследование крушения.

Ранее в Сан-Диего разбился вертолет, перевозивший донорское сердце. При этом орган чудом уцелел.