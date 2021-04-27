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Общество. Новости

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Украина собирается перейти на новейшие ядерные реакторы

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов. Такое заявление он сделал во время встречи с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси в Киеве, сообщает сайт офиса украинского лидера.

Согласно заявлению, Зеленский в ходе встречи отметил, что Украина намерена «перейти к использованию новейших ядерных реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160», так как «имеет цель локализовать технологическое производство для SMR-160» в стране.

По словам политика, государство работает над развитием атомной отрасли для обеспечения энергетической безопасности и «синхронизации национальной энергетической системы с энергосистемой Евросоюза».

Встреча Зеленского и Гросси прошла в понедельник, 26 апреля, в 35-ю годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины предложило ООН внести Чернобыльскую зону отчуждения в список мирового наследия ЮНЕСКО.

До этого сообщалось, что на Украине был отключен от сети первый энергоблок Ровенской АЭС.

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