Замглавы Рослесхоза уходит со своего поста

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Александр Агафонов, оставляет свой пост. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минприроды.

«Из Рослесхоза уходит Александр Агафонов. Заместитель руководителя, курировавший Авиалесоохрану», — сказано в сообщении.

На своем посту чиновник координировал работу агентства по борьбе лесными пожарами на территориях регионов, организовывал координацию работы сил и средств тушения лесных пожаров, включая работу Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров. Кроме того, он занимался организацией работы по проведению государственного мониторинга воспроизводства лесов, координацией государственного лесопатологического мониторинга, обеспечением организации лесного семеноводства, организацией установления лесозащитного районирования и лесосеменного районирования. Также госслужащий обеспечивал контроль за достоверностью сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов, данных о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, представляемых уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими переданные полномочия в области лесных отношений.

Агафонов занимал эту должность с 13 апреля 2020 года.

Ранее в апреле премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ивана Советникова новым главой Рослесхоза. С 2017 года по май 2020 года Советников был председателем комитета лесного хозяйства Подмосковья.