В Москве во вторник ожидается до +9°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве во вторник, 27 апреля, будет до +9°С. В столице будет облачно, пройдет небольшой дождь, гласят данные Гидрометцентра.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +7...+9°С. Ожидается западный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +1...+3°С. Будет дуть западный ветер 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 741 мм рт. ст., а ночью — 740 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о холоде в майские праздники.