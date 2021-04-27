В Петербурге подрались посетители библиотеки

В Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге произошла драка между посетителями, сообщается на сайте управления Росгвардии по городу и Ленинградской области.

Конфликт между посетителями произошел из-за места в читальном зале. Мужчина занял свободное место, а на соседний стул поставил сумку. Другой гражданин попросил убрать сумку, однако получил отказ.

Драку начал посетитель, отказавшийся убрать свою сумку.

Работники библиотеки вызвали на место сотрудников Росгвардии, которые задержали хулигана и передали полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Пострадавший мужчина обратился за медпомощью в травмпункт.

Ранее в Петербурге трое уроженцев Кавказа подрались с курсантами Военно-медицинской академии.