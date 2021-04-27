В США подали прошение о посмертном помиловании Джорджа Флойда по делу о наркотиках

Адвокат в американском штате Техас Эллисон Мэтис подала от имени семьи афроамериканца Джорджа Флойда, которого убил полицейский в мае прошлого года, прошение о его посмертном помиловании по уголовному делу 2004 года о хранении наркотиков. Об этом в понедельник сообщил телеканал KHOU.

Отмечается, что Флойд был арестован в Техасе в феврале 2004 года за распространение наркотиков. Флойд тогда признал свою вину и провел 10 месяцев в тюрьме.

По мнению адвоката, Флойд пошел на это, чтобы избежать более сурового наказания, также он понимал, что в суде примут во внимание показания задержавшего его офицера, а не его. Позднее полицейский Джеральд Гоинс был обвинен в убийстве невинных людей в ходе рейда, кроме того, правоохранитель давал ложные показания в рамках своих дел на протяжении всей карьеры. Когда об этом стало известно, многие дела с его участием были пересмотрены.

Мэттис отметила, что для удовлетворения ходатайства дело Флойда должен пересмотреть совет штата, который занимается вопросами помилований и условных освобождений, затем прошение попадет на подпись губернатору Техаса Грэгу Эбботту. Адвокат подчеркнула, что Флойд был осужден только лишь на основании слов Гоинса, которому теперь невозможно верить.

Ранее сообщалось, что в США суд присяжных признал экс-офицера полиции Дерека Шовина виновным в смерти афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов. Шовину инкриминируется непредумышленное убийство. Если экс-полицейского признают виновным, то могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.