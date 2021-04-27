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Общество. Новости

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Разработчики «Спутника V» объяснили отказ Бразилии ввозить вакцину

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Разработчики российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» заявили, что отказ Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от ввоза в страну препарата имеет политические причины. Об этом сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

«Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины «Спутник V», к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты отметили, что в прошлом году Соединенные Штаты пытались помешать Бразилии приобрести вакцину от COVID-19, созданную российской стороной, в рамках общих усилий Вашингтона по противодействию «дурному влиянию» на страны Северной и Южной Америки.

Ранее Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии не разрешило ввоз и применение в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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