В Киеве подросток убил родителей и младшего брата

Полицейские задержали в Киеве 16-летнего подростка по подозрению в убийстве родителей и 8-летнего брата. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киевского управления Национальной полиции Украины.

К правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что около трех дней не может связаться со своим сыном, который вместе с супругой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого. Прибывшие на место полицейские обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти (1971, 1979 и 2012 годов рождения).

Под подозрением в убийстве сразу оказался 16-летний сын погибших. Его задержали при отработке района, при себе он имел нож.

В дальнейшем удалось установить, что мальчик напал на родителей с ножом во время ссоры, а потом убил и брата. После совершенного преступления подозреваемый еще несколько дней находился в квартире с погибшими, а когда его родителей начали разыскивать, решил бежать.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство», подростку может грозить пожизненное лишение свободы.

В марте подросток из Перми убил своих мать, отца и сестру.