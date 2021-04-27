Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Минздрав РФ назвал ожидаемую продолжительность жизни по итогам 2020 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Минздрав РФ заявил о снижении ожидаемой продолжительности жизни по итогам 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет об итогах работы Минздрава в 2020 году и задачах на 2021 год.

Так, ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 1,84 года по сравнению с 2019 годом и составила 71,5 года.

Отмечается, что избыточная смертность обусловлена влиянием пандемии коронавируса, которая «явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие».

Кроме того, Минздрав сообщил о снижении общей заболеваемости населения России в 2020 году.

Ранее были опубликованы данные о продолжительности жизни в РФ в период пандемии.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.