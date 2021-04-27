Минздрав сообщил о снижении общей заболеваемости населения России в 2020 году

Общая заболеваемость населения России в минувшем году сократилась на 5,3%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итоговый отчет о работе Минздрава РФ в 2020 году и задачах на 2021 год.

Отмечается, что в 2020 году в сравнении с 2019 заболеваемость только по классу болезней органов дыхания увеличилась на 2,7%.

Общая заболеваемость населения болезнями системы кровообращения по стране снизилась на 6,7%, а новообразованиями — на 5,3%.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может снизиться к концу весны при соблюдении профилактических мер и наращивании темпов вакцинации населения.

До этого онколог оценил заболеваемость и смертность от рака в России. Специалист уточнил, что чаще всего в стране болеют колоректальным раком, а также раком молочной железы.