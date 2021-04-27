В Праге из здания МВД эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

В Праге из здания министерства внутренних дел Чешской Республики эвакуировали граждан из-за анонимной угрозы взрыва. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На основании анонимной угрозы взрыва в данный момент происходит эвакуация людей из здания МВД. Предпринимаются меры безопасности», — говорится в сообщении.

На данный момент известно, что после эвакуации сотрудников МВД полиция пиротехнической службы начала обыск в здании.

Отмечается, что дорожная ситуация в этом районе пока спокойная, однако в ведомстве рекомендуют, по возможности, выбирать другой маршрут.

Кроме того, в пресс-службе пообещали проинформировать население о результатах мер.