Студентам вузов организуют дополнительные каникулы с 1 по 10 мая

Минобрнауки России готовит приказ о дополнительных каникулах в вузах с 1 по 10 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы министерства Дмитрия Афанасьева.

«Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса», — сказал он.

Замминистра отметил, что в настоящее время готовится приказ, в котором все будет четко расписано.

Ранее сообщалось, что школы изменят свой календарный график после объявления о длинных майских выходных.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.