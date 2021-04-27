В Кремле прокомментировали отказ бразильского регулятора на ввоз «Спутника V»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ бразильского регулятора на ввоз российской вакцины «Спутник V».

«Контакты будут продолжаться, если не хватает каких-то данных, они будут предоставлены, здесь сомнений быть не должно», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что спрос на российскую вакцину в мире очень большой, поэтому ее производство идет в авральном режиме.

Ранее Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило ввоз и применение в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Технические специалисты Anvisa рекомендовали отклонить запрос на импорт этого российского препарата «до тех пор, пока не будут представлены данные для устранения выявленных недостатков».

При этом министерство науки, технологий и инноваций Бразилии признало вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» безопасной и одобрило коммерческое производство препарата в стране.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».