Коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может образоваться к сентябрю

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет от коронавируса в России может быть достигнут в сентябре этого года, передает «Интерфакс».

«Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в РФ — это сентябрь 2021 года», — сказала она на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании России.

Голикова отметила, что в разных регионах сроки могут меняться в зависимости от интенсивности вакцинации.

По ее словам, в настоящее время в России первым компонентом вакцины привились 12,1 млн граждан, а 7,7 млн полностью прошли вакцинацию.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что пять российских регионов близки к победе над коронавирусом.

По данным оперштаба, в России коронавирус подтвержден у 4 779 425 человек, выздоровели 4 402 678, умерли 108 980. За последние сутки было выявлено 8 053 новых случая COVID-19.