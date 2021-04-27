Голикова заявила о хрупкости ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России, несмотря на слухи о третьей волне, выглядит достаточно стабильной, но это хрупкая стабильность. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей РФ во вторник, 27 апреля, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что это хрупкая стабильность, которую необходимо поддерживать.

Ранее Голикова отметила, что достижение коллективного иммунитета к COVID-19 возможно в России к осени.

До этого глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что пять российских регионов близки к победе над коронавирусом.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России коронавирус подтвержден у 4 779 425 человек, выздоровели 4 402 678, умерли 108 980. За последние сутки было выявлено 8 053 новых случая COVID-19.