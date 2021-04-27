Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания Совета законодателей РФ заявила, что в 54 регионах страны выявлены новые штаммы COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Новые штаммы ... выявлены в 54 регионах, это значит, что несмотря на то, что центральными хабами являются столицы – Москва и Санкт-Петербург, но все равно, тем не менее, несмотря на то, что здесь сконцентрировано основное авиасообщение, все равно люди общаются, переезжают в другие регионы, и распространение вируса потихонечку идет», — подчеркнула она.

Кроме того, она добавила, что в стране детально занимаются мониторингом ситуации за рубежом, для того чтобы в будущем сократить возможности проникновения новых штаммов на территорию государства.

Ранее Голикова заявила, что коллективный иммунитет от коронавируса в России может быть достигнут в сентябре этого года.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что за прошедшую неделю в РФ выявлено 255 образцов британского штамма коронавируса.

На 27 апреля 2021 в России зафиксировано 4 779 425 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки число зараженных выросло на 8 053 человека. Общее число смертей от COVID-19 в стране составляет 108 980 человек.