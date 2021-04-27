Завершено следствие в отношении экс-полицейских по делу Голунова

Завершено следствие в отношении бывших полицейских, обвиняемых по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд постановил, что судебное следствие окончено», — огласил решение судья Мосгорсуда во вторник, 27 апреля.
27 апреля прокурор запросит для обвиняемых наказание. Прения пройдут в закрытом режиме.
Ранее понятой по делу задержавших Голунова экс-полицейских признался, что ему заплатили две тысячи рублей.
Также сообщалось, что экс-глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Андрей Щиров покинул Россию.
Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с наркотиками, но позже уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.