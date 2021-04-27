В ВОЗ призвали россиян быть осторожными во время майских праздников

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала россиян не пренебрегать мерами предосторожности против распространения коронавируса на майских праздниках. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, по возможности стоит проводить мероприятия на открытом воздухе или ограничить длительность мероприятия и число присутствующих на нем лиц. Также важно обеспечить соблюдение социальной дистанции, масочного режима, правил гигиены рук, а также вентиляцию и проветривание помещений.

«Люди могут чувствовать себя неловко из-за необходимости носить маску и соблюдать физическую дистанцию, находясь среди друзей и родственников, но эти меры играют значительную роль в защите здоровья и обеспечении безопасности каждого», — объяснила Вуйнович.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Ведомство посоветовало россиянам провести майские праздники на открытом воздухе вместе с семьей.