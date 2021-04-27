В Подмосковье запустят программу реновации

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к гражданам заявил о том, что власти Подмосковья готовы к запуску программы реновации жилья. Об этом сообщает ТАСС.

«Благодаря принятым решениям на федеральном уровне мы можем приступить к большой программе, <...> в результате которой огромное количество людей будет жить в современных комфортных условиях. В таких ветхих домах жить в XXI веке непозволительно. Программа реновации будет предполагать замену такого жилья на современное», — подчеркнул он.

Кроме того, он добавил, что до конца 2023 года в области планируется решить проблемы с обманутыми дольщиками.

По словам министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, в 2021 году из-за изменений в градостроительном законодательстве начнется реализация комплексного развития территорий.

«В том числе оно будет осуществляться и на территории Московской области. Мы знаем прекрасно, что кроме того, что мы решаем проблемы дольщиков, необходимо решать и проблемы, связанные с улучшением жилищных условий тех, кто живет в аварийном и ветхом жилье», — завершила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна реновации в столице будет «круче и больше», чем первая.

Программа реновации стартовала в 2017 году с подачи мэра Москвы Сергея Собянина. В нее вошли панельные хрущевки 1950–1970-х годов постройки. По условиям программы, граждане могут претендовать либо на равнозначную новую квартиру, либо на компенсацию, размер которой определяется рыночной стоимостью старой жилплощади. В итоге цены на квартиры в хрущевках заметно подросли. Так, средняя цена на квадратный метр в домах под снос в четвертом квартале 2019 года составляла около 185–187 тыс. рублей, в то время как еще в конце 2018 года показатель не превышал и 160 тыс. рублей.