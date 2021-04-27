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Общество. Новости

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Автор учебника по истории ответил на критику Путина

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Автор учебника по истории, профессор Олег Волобуев отверг претензии президента России Владимира Путина в недостаточном внимании к Сталинградской битве.

Ранее в Минпросвещения заявили, что нашли учебник по истории, на который пожаловался Путин. В министерстве уточнили, что речь идет об учебнике «История России и мира» для 11-го класса под редакцией О. Волобуева.

По словам самого автора издания, речь идет о курсе «Россия в мире», который задумывался как обобщающий.

«Это курс повторительно-обобщающий для выпускных классов. Они это уже изучали в учебнике «История России», где развернуто все дается. Для повторительного курса не может быть развернутый объем, здесь другие требования», — объяснил Волобуев «Подъему».

Президент России 21 апреля в ходе ежегодного послания Федеральному собранию возмутился содержанием учебников по истории, где отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве. По его словам, удивительно, что издатели и авторы школьных материалов не включают в них такое важное событие в истории страны. После этого глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство собирается провести проверку содержания школьных учебников по истории.

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