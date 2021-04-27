При обыске в квартире в Казани загорелся порох

Сотрудниками уголовного розыска МВД Татарстана был задержан житель Казани, который хранил у себя в квартире взрывоопасные предметы. Во время изъятия произошло возгорание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«27 апреля в ходе обыска в квартире одного из жителей Казани сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Татарстан обнаружили порох, патроны различного калибра и различные компоненты для изготовления взрывоопасных веществ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент подозреваемый задержан. На месте работают сотрудники оперативных служб, пострадавших нет.

По информации ГУ МЧС по Татарстану, пожарные спасли пять человек из плотного задымления, которое возникло вследствие пожара в одной из квартир. Десять человек из соседних квартир эвакуировались самостоятельно.

Ранее в девятиэтажном жилом доме в городе Зеленодольске (Республика Татарстан) произошел взрыв.