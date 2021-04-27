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Общество. Новости

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РФПИ ответил на решение бразильского регулятора по «Спутнику V»

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в фонде удивлены решением бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) по импорту российской вакцины «Спутник V», сообщает РИА «Новости».

Дмитриев также напомнил, что с эффективностью этого препарата согласились регуляторы многих стран.

«Многие комментарии Anvisa — это неправда, это противоречит документам, которые были им предоставлены, для нас это странно», — сказал глава РФПИ.

По его словам, Бразилии были предоставлены все необходимые документы, ранее направленные и другим регуляторам.

27 апреля Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило ввоз и применение в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

В ответ на это производители препарата «Спутник V» заявили, что отказ Anvisa от ввоза в страну данного препарата имеет политические причины.

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