Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья

Идеология и поручения президента, запросы и мнения людей - основа дальнейшего развития Подмосковья, заявил губернатор региона Андрей Воробьев, выступивщий с ежегодным обращением к жителям региона.

«Мы хорошо запомнили фразу президента: «Люди не просто ждут, а справедливо требуют зримых результатов и перемен». Поэтому мы так и назвали наше сегодняшнее Обращение – «Перемены. То, что волнует людей», - отметил губернатор. - Строить больше хороших дорог, сокращать пробки, благоустраивать парки, давать людям достойный заработок рядом с домом. Именно таких перемен ждут наши жители».

Все новые дома в Подмосковье будут без мусоропроводов, что избавит от запахов, грязи на площадках и станет дополнительным стимулом для сортировки отходов, отметил губернатор.

По словам Андрея Воробьева, любое строительство должно быть качественным: «Это светлые и безопасные подъезды, где можно оставить коляску и велосипед, а вход удобный – без ступеней».

Все аварийное газовое оборудование в МКД заменят. Еще одно новшество - «Коммунальный бонус» для тех, кто исправно оплачивает услуги ЖКХ онлайн. Стартует также программа «100 прудов и озер». Перечень их должны определить сами жители.

Через портал «Добродел» уже отобрано 22 водоема. Для инвесторов, создающих вакансии в с/х кластере, будут действовать налоговые преференции и земля за 7,5% от кадастровой стоимости. Сегодня МО уже занимает лидирующее место по производству овощей, а по хлебу и сыру – 1-е.

Размер премий главврача будет зависеть от количества жалоб жителей и уровня смертности в муниципалитете. Чтобы не потерять ни один звонок, скорая помощь в регионе перейдет на IP-телефонию. Продолжат строительство поликлиник.

Андрей Воробьев анонсировал запуск программы - «Парки в лесу». В течение 5 лет в МО появится 50 новых мест отдыха. Их также создадут с учетом мнения жителей. При этом запрещается любое строительство в зеленых зонах. Сплошные санитарные рубки будут прекращены. Вырубка возможна только после общественных слушаний и защиты лесопатологов у старосты и жителей.

«Умение обеспечивать перемены - это признак лидерства, - подытожил Андрей Воробьев. – Очень надеюсь, что каждый год мы сможем обеспечивать перемены и менять жизнь людей к лучшему».

«Конечно, грандиозный результат достигнут за последние годы, — прокомментировал обращение Воробьева кардиохирург Лео Бокерия. — Он коснулся всех аспектов человеческой деятельности. Приятно было слышать результаты работы медицинского персонала, зараза коснулась всех. И очень хорошо справились врачи. Меня, как и любого другого, конечно, интересовали перспективы развития медицины. И я услышал – новые больницы, повышение квалификации. Совершенно очевидно, что Подмосковье реально преображается каждый день.