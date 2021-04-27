Хуснуллин заявил, что число регионов России следует сократить

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в стране слишком много регионов, и их количество нужно сократить, сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал во время выступления на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

«Это пока мое личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с правительством. Я считаю, что 85 регионов нам не нужно», — сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, он не понимает, почему жители Курганской области должны жить хуже тюменцев, при том, что они проживают на расстоянии «всего 190 километров друг от друга».

Кроме того, Хуснуллин считает, что налоги на недвижимость надо регулировать в рамках одной агломерации или округа. Он добавил, что считает нынешний принцип территориального разделения неправильным и пообещал вернуться к этой теме после сентябрьских выборов.

Также вице-премьер подчеркнул, что сегодня в России есть список регионов, которые не в состоянии выполнять задачи и поручения правительства.

Ранее стали известны регионы с максимальным и минимальным уровнем безработицы в 2020 году.