В Госдуму внесли законопроект об обязательном чипировании домашних питомцев

Законодательное собрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных для идентификации и учета. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Авторы предлагают дополнить закон об ответственном обращении с животными новым положением, «возлагающим на владельцев животных обязанность исполнения требований ветеринарного законодательства РФ по осуществлению идентификации и учета животных».

В пояснительной записке уточняется, что сегодня положения о чипировании животных предусмотрены только ветеринарным законодательством и являются не основной, а второстепенной задачей.

«Отсутствие упоминания о данной процедуре непосредственно в федеральном законе «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» делает многие нормы данного закона формальными и малоэффективными», — заявляют авторы законопроекта.

Они также указывают, что данная инициатива поможет облегчить поиск потерявшегося питомца или привлечь к ответственности владельца, бросившего животное на улице.

Также авторы законопроекта считают, что нововведение поможет решить проблему установления хозяина напавшей на человека собаки.

В пояснительной записке дополняется, что порядок регистрации животных будет возложен на федеральный орган исполнительной власти.

Ранее Госдума запретила изымать домашних животных за долги.