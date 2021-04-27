В Росгидромете предупредили о рекодно дождливом апреле в Москве

В апреле 2021 года в Москве выпадет около двух месячных норм осадков. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, пишет ТАСС.

«С учетом сегодняшних осадков, того, что еще 30 числа они выпадут, у нас будет две месячных нормы осадков и по Москве, и Подмосковью. По крайне мере, около того. Свыше 180% точно», — сказал Варакин.

По его словам, в столице уже выпало 172% от месячной нормы. Специалист назвал это хорошей ситуацией, потому что «влага означает, что у нас и пожаров не будет в мае, и месяц не будет засушливым».

Ранее Росгидромет рассказал о погоде в Москве на майских праздниках. Погода в Москве 1 и 2 мая будет на 2-4°С ниже климатической нормы — воздух прогреется только до 9-14°С тепла. При этом дождь будет идти практически каждый день и прекратится лишь на Пасху, 2 мая, отметил Варакин.

Пока неизвестно, планируется ли разгон облаков в Москве на время первых майских праздников, добавил эксперт. Если такие меры все же будут приняты, то дождь 1 мая будет в основном в Подмосковье — на западе и северо-западе, отметил он.