АТОР просит Голикову смягчить тестирование возвращающихся туристов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зампреду Правительства России Татьяне Голиковой с просьбой освободить привитых от коронавируса российских туристов от обязательства сдавать ПЦР-тесты по возвращении в РФ из-за рубежа, сообщает ТАСС.

«Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо главе оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором попросила рассмотреть возможность освободить граждан страны, привитых вакциной российского производства, от сдачи ПЦР-тестов, а также оставить обязательным только один ПЦР-тест для тех, кто пока не привился», — заявили в ассоциации.

В секретариате Голиковой не подтвердили получение письма от АТОРа, но пояснили, что обращение туроператоров «обязательно будет рассмотрено в установленном порядке».

Ранее стало известно, что комендантский час в Турции на фоне введенного локдауна не будет распространяться на туристов.