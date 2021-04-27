Эксперты оценили заявление Путина о необходимости честной и конкурентной борьбы на выборах

Замечание президента о необходимости соблюдения честной конкурентной борьбы на выборах должно получить законодательное продолжение, считает доктор исторических наук, профессор Кубанского госуниверситета Андрей Зайцев.

«Необходимо установить ответственность кандидатов в депутаты перед своими избирателями за выполнением предвыборных обещаний, продумать механизм контроля», - отметил он.

«Убежден, по завершении избирательной кампании общественные наблюдатели могут взять на себя функцию мониторинга ситуации с выполнением предвыборных обещаний теми, кто завоюет думский мандат», - подчеркнул Зайцев.

Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что конкурентная борьба на выборах должна вестись честно, прозрачно, уважая друг друга.

«Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики, Россия и здесь должна показывать хороший пример другим», - сказал глава государства на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании, состоявшемся 27 апреля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

«Сегодня президент обозначил моральные ориентиры для всех политических сил, которые намерены принять участие в думской кампании, - отметил в свою очередь ульяновский политолог Дмитрий Травкин. — Он четко и ясно дал понять: выборы не должны превращаться в конкурс популистов, нельзя играть на насущных потребностях граждан, обещая несбыточное. В России слова «политик» и «ответственный политик» должны быть синонимами».

«Считаю, что в этом контексте роль общественных наблюдателей может быть расширена. Убежден: сталкиваясь с откровенным популизмом, грязными технологиями, призванными дезориентировать избирателя, обеспечить легкую дешевую победу кандидатам, далеким от стремления исполнять свои обещания, мы должны получить право давать оценку таким явлениям. Ведь наблюдательский корпус формируется из граждан, заслуживших высокий общественный авторитет и доверие, а прорыв популистов во власть может привести к печальным последствиям, когда не только не исполняются обещания, но и перестают решаться даже элементарные вопросы», - резюмировал эксперт.