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Общество. Новости

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Индийский штамм добрался до Северной Европы

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В регионе шведской столицы Стокгольма отмечены четыре случая заболевания индийским вариантом коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные областной администрации.

«До 26 апреля 2021 года в Стокгольмском регионе было выявлено 6 005 случаев британского варианта, 300 - южноафриканского, 30 - бразильского и четыре случая индийского варианта», — заявили в администрации.

Ранее в ВОЗ сообщили, что индийский штамм коронавируса содержит мутации, делающие его устойчивым к антителам, которые вырабатываются у переболевших вирусом. Кроме того, в организации уточнили, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее по сравнению с теми, которые были выявлены в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.

В Индии коронавирусом заразились 17 636 186 человек, из которых 197 894 скончались. За последние сутки были выявлены 323 023 заражения.

Ранее Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против индийского штамма.

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