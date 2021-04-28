В России может ухудшиться содержание домов

В России из-за двойных проверок управляющих компаний со стороны государственной и муниципальной жилинспекций может ухудшиться содержание домов. Как пишет газета «Известия», двойной контроль предполагает поправки правительства в законопроект о госнадзоре.

Отмечается, что замглавы ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев направил письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину и в Минэкономразвития что бы определить границы полномочий контролирующих органов.

«Удвоение проверяющих органов может привести к двойным штрафам за одно нарушение, разным предписаниям», — сказал Гордеев.

Необходимо оставить государственный жилищный надзор ответственным органом за выполнением требований к содержанию общего имущества, государственных и частных квартир, а муниципальный жилконтроль делать только в отношении требований к муниципальным квартирам, добавил он.