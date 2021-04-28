Япония примет решение по вакцине Moderna 20 мая

Минздрав Японии 20 мая может принять решение об одобрении вакцины от COVID-19 компании Moderna. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в случае положительного решения уже 21 мая министр здравоохранения Норихиса Тамура может издать официальное разрешение на ее применение.

Ранее Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило американскую вакцину от коронавируса компании Pfizer на территории страны. Препарат Pfizer стал первым одобренным для применения в Японии. Ожидается, что вакцинация начнется во второй половине февраля и пройдет в несколько этапов.

Также японское правительство в 2020 году подписало соглашение о поставке вакцин британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской Moderna.

До этого сообщалось, что власти Японии обеспокоены задержкой доставки в страну вакцин от COVID-19. Отмечается, что существует риск изменения плана по вакцинации в сравнении с его первоначальным планом. Глава ведомства добавил, что по данному вопросу проводит консультации с ЕС, представители которого обещали «приложить максимальные усилия».