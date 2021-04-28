В Китае произошла утечка хлорного газа с химического предприятия

В Китае в городе Чанчжоу произошла утечка хлорного газа. Как сообщает Panpay, в результате утечки есть пострадавшие.

По данным портала, утром в полицию начали поступать жалобы на едкий запах в воздухе.

Позже выяснилось, что утечка произошла из-за повреждения коммуникаций во время сноса здания на старой заброшенной части территории одного из химических предприятий.

Отмечается, что на месте работают специальные службы, которые занимаются устранением последствий утечки хлора.

Ранее в Китае в городе Далянь в северо-восточной провинции Ляонин взорвалась газовая труба. ЧП случилось рано утром недалеко от одного из жилых комплексов. Взрыв трубы спровоцировал пожар в нескольких автомобилях. Через некоторое время одна из загоревшихся машин взорвалась. В это время спасатели боролись с огнем.

От осколков и огня пострадали восемь человек, трое погибли. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.