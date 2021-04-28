МИД: Россия направит в Индию медпомощь

Министерство иностранных дел России сообщает, что в Индию срочным рейсом МЧС будет направлена крупная партия медпомощи для противодействия коронавирусу, сообщает сайт МИДа.

«Руководством Российской Федерации принято решение в духе дружбы и особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и в целях борьбы с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи, включающей кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства», — заявили в МИДе.

По данным российского внешнеполитического ведомства, доставка груза медикаментов и медтехники в Индию будет произведена в ближайшие дни.

Ранее в Кремле не исключили оказание помощи Индии в связи со вспышкой коронавируса.