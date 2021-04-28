Всех прилетающих в Россию из Индии обяжут сдавать тест на COVID-19 в аэропорту

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе онлайн-конгресса заявила, что всем прилетающим из Индии в Россию с 27 апреля необходимо будет проходить тестирование на коронавирусную инфекцию прямо в аэропорту. Об этом сообщает ТАСС.

«Со вчерашнего дня все рейсы, которые прибывают из Индии, все-все люди, которые прилетают оттуда, тестируются прямо в аэропорту, мы ввели дополнительный контроль. Это позволительно в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в Российскую Федерацию», — подчеркнула она.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зампреду Правительства России Татьяне Голиковой с просьбой освободить привитых от коронавируса российских туристов от обязательства сдавать ПЦР-тесты по возвращении в РФ из-за рубежа.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Россия поможет Индии, где растет число заболевших коронавирусом.

По данным директора индийского Национального центра по контролю заболеваний, за новую вспышку COVID-19 в Индии ответственны «британский», «южноафриканский» и «бразильский» штаммы коронавируса и его вариант с двойной мутацией.

На 28 апреля 2021 года в Индии зафиксировано 17 997 267 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 8 630 человек.