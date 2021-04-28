В Индии снова зафиксирован мировой рекорд по суточному заболеванию COVID-19

В Индии было зарегистрировано за 24 часа 360 960 новых случаев коронавирусной инфекции. Данное значение является мировым рекордом, передает министерство здравоохранения и благосостояния семьи страны на официальном сайте.

Число зараженных COVID-19 за все время эпидемии в стране достигло 17 997 267.

За последние семь дней только один раз — во вторник, 27 апреля — страна не регистрировала новое рекордное количество заразившихся (их было 323 144).

Наиболее пострадавшими регионами Индии оказались штаты Махараштра, Керала, Карнатака, Уттар-Прадеш, Тамилнад, а также национальный столичный округ Дели.

При этом рекорд по заболеваемости держит штат Махараштра (66 358 заболевших за сутки, всего инфицировано 4 410 085 человек).

Количество летальных исходов, которые связаны с коронавирусом, выросло в Индии за сутки на 3 293, до 201 187.

Ранее сообщалось, что индийский штамм добрался до Северной Европы.

Помимо того, власти Индии призвали носить маски дома.