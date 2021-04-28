Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Попова рассказала об опасности заразиться новыми штаммами коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала новые мутировавшие штаммы коронавируса более заразными по сравнению с носителями стандартных вариантов патогена, передает РИА «Новости».

По данным Роспотребнадзора, «при обычном референт-штамме» один инфицированный осуществляет в среднем передачу вируса четырем окружающим, а носитель мутировавшего вируса — до 23 контактов, в среднем.

По данным директора индийского Национального центра по контролю заболеваний, за новую вспышку COVID-19 в Индии ответственны «британский», «южноафриканский» и «бразильский» штаммы коронавируса и его вариант с двойной мутацией.

На 28 апреля 2021 года в Индии зафиксировано 17 997 267 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 8 630 человек.

Ранее всех прилетающих в Россию из Индии обязали сдавать тест на COVID-19 в аэропорту.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.