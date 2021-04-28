Попова рассказала об опасности заразиться новыми штаммами коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала новые мутировавшие штаммы коронавируса более заразными по сравнению с носителями стандартных вариантов патогена, передает РИА «Новости».

По данным Роспотребнадзора, «при обычном референт-штамме» один инфицированный осуществляет в среднем передачу вируса четырем окружающим, а носитель мутировавшего вируса — до 23 контактов, в среднем.

По данным директора индийского Национального центра по контролю заболеваний, за новую вспышку COVID-19 в Индии ответственны «британский», «южноафриканский» и «бразильский» штаммы коронавируса и его вариант с двойной мутацией.

На 28 апреля 2021 года в Индии зафиксировано 17 997 267 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 8 630 человек.

Ранее всех прилетающих в Россию из Индии обязали сдавать тест на COVID-19 в аэропорту.