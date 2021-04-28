Мишустин: Россия пережила самую острую часть пандемии

Председатель Правительства России Михаил Мишустин на встрече с депутатами «Единой России» заявил, что Россия пережила самую острую часть пандемии, передает ТАСС.

Также Мишустин поблагодарил депутатов за «надежную поддержку в ключевых вопросах, которые очень важны для развития страны, при подготовке взвешенных, продуманных инициатив».

«И в самых сложных ситуациях, как это было в прошлом году, в острой фазе распространения коронавирусной инфекции. Вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить, скажем так, самую острую часть пандемии», — поблагодарил премьер.

Ранее в России впервые с сентября 2020 года было зарегистрировано менее 8 тыс. случаев заражения.