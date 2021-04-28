В Роспотребнадзоре ответили на сообщение Bloomberg о третьей волне пандемии в России

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, вирусолог Вадим Покровский заявил «Газете.Ru», что не видит в России третьей волны коронавируса. Так он прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что в России якобы началась третья волна коронавируса.

«Последние две недели отмечался небольшой подъем числа новых случаев — преимущественно в Москве. Эти данные, видимо, и подвигли на предсказание новой волны. Но сегодня уже мы видим, что число новых случаев и в Москве несколько снизилось, поэтому, конечно, такие предсказания преждевременны», — заявил Покровский.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на снижение настороженности среди россиян.

«Пока никакой третьей волны я не вижу. При этом риск есть, если мы будем продолжать расслабляться. Идешь по улице, в маске встречаешь достаточно редко людей. В транспорте половина уже едет без масок и, конечно, именно это может привести к росту заболеваемости. Поэтому ни в коем случае меры нельзя отменять, а я бы даже их немножко усилил. В индивидуальном плане, каждый должен быть насторожен сейчас, потому что все-таки не хотелось бы, чтобы негативные прогнозы сбылись по нашей вине», — сказал он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России, несмотря на слухи о третьей волне, выглядит достаточно стабильной, но это хрупкая стабильность.