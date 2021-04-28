Песков назвал абсурдными сообщения о третьей волне коронавируса в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными сообщения о якобы третьей волне коронавируса в России.

Также он подчеркнул, что подсчет заболевших ведется только официально, и никакой неофициальной статистики нет.

«Никакой второй бухгалтерии нет и не может быть. Оперативный штаб публикует все. Иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности», — заявил Песков.

Ранее заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, вирусолог Вадим Покровский заявил «Газете.Ru», что не видит в России третьей волны коронавируса. Так он прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что в России якобы началась третья волна коронавируса.