Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича после участия в шествии патриотической акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича после участия в шествии патриотической акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В Кремле пояснили, будет ли Путин участвовать в шествии «Бессмертного полка»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Пресс-секретарь президента России прокомментировал слухи об участии Владимира Путина в шествии «Бессмертного полка» и на богослужении в храме Христа Спасителя в этом году.

«На службе президент будет участвовать, где точно, мы уточним. В виртуальном полке — пока не располагаю информацией», — пояснил Песков.

Ранее организаторы всероссийской акции «Бессмертный полк» объявили, что шествие в этом году может пройти в традиционном формате 24 июня при условии хорошей эпидемиологической обстановки.

Также, по словам сопредседателя Центрального штаба движения Елены Цунаевой, 9 мая акция пройдет в онлайн-формате.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.