Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о четырехдневной рабочей неделе, заявил, что такое нововведение со временем можно было бы внести в трудовое законодательство страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эфир VKLive.

«Те работодатели, которые, например, скажут, что готовы переходить на четырехдневку, им это нужно позволить сделать. И такие изменения, я считаю, в какой-то момент можно было бы и в трудовое законодательство ввести», — подчеркнул он.

Кроме того, он отметил, что движение к такой системе должно быть постепенным и основываться на экономической логике.

Ранее стало известно, что переход на четырехдневную рабочую неделю одобрили 30% россиян.

До этого коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий заявил, что главным недостатком четырехдневной рабочей недели является необходимость снизить заработную плату.