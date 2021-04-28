Замглавы исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич подал документы на участие в праймериз ЕР

Замглавы исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич принял решение и подал соответствующие документы на участие в праймериз «Единой России».

«С детства я стремился защищать то, что дорого, – семью и Родину, поэтому стал военным. Работая общественником, придерживаюсь тех же принципов.

Отлично понимаю, насколько тесно сегодня политика связана с общественной работой. Ведь она проявляется в том, насколько точно написаны и реализуются законы, в социальных гарантиях и конкретной помощи людям. Отличие общественников и волонтеров – мы идем от малого к большому, от человека и решения его конкретной проблемы – к системе. Чтобы было и по закону, и по совести.

Я подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» от Воронежской области. Наверное, многих удивит такое решение. В последнее время мы с командой много работали в Иркутской области, в Мордовии, Красноярском крае и ряде других регионов. Так почему Воронеж? Еще нигде так часто жители не просили меня представлять и защищать их интересы, как здесь. И пусть я не привязан к региону по праву рождения, но мой опыт работы в десятках регионов страны подтверждает то, что для меня принципиальна помощь людям и положительный результат, а не привязка к географии. Здесь дело не в «свой-чужой», а в желании работать. Работать много, понимать степень ответственности и держать ответ перед людьми, которые тебе поверили», – объяснил Кастюкевич.

Он известен в регионе как инициатор всероссийского проекта «Тренер» по социализации трудных подростков. Комплексная программа по наставничеству и спортивно-патриотическому воспитанию молодых людей в возрасте 14–17 лет начала работать в Воронежской области недавно. Созданное под руководством Кастюкевича в 2017 г. молодежное отделение Народного фронта «Молодежка ОНФ» сегодня насчитывает более 73 тыс. человек в стране.