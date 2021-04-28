Россия отправила Индии медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом

Самолет МЧС России, на борту которого находится медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом, отправился в Дели. Об этом пишет ТАСС.

Самолет вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в 15.52. В настоящий момент к отправке готовится второй борт.

Ранее в Индии было зарегистрировано за 24 часа 360 960 новых случаев коронавирусной инфекции. Данное значение является мировым рекордом.

Число зараженных COVID-19 за все время эпидемии в стране достигло 17 997 267. За последние семь дней только один раз — во вторник, 27 апреля, — страна не регистрировала новое рекордное количество заразившихся (их было 323 144). Количество летальных исходов, которые связаны с коронавирусом, выросло в Индии за сутки на 3 293, до 201 187.

Наиболее пострадавшими регионами Индии оказались штаты Махараштра, Керала, Карнатака, Уттар-Прадеш, Тамилнад, а также национальный столичный округ Дели. При этом рекорд по заболеваемости держит штат Махараштра (66 358 заболевших за сутки, всего инфицировано 4 410 085 человек).